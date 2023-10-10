Более 8 млн рублей выделят из бюджета Алтайского края на охрану оркестра “Сибирь”

Согласно условиям контракта, в 2024 году подрядчику предстоит оказать услуги охраны учреждения в размере 35,1 тысяч часов

Фото: altaipriroda.ru

Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов “Сибирь” Барнауле ищет подрядчика на оказание услуг охраны в 2024 году. Начальная стоимость контракта составляет 8,1 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, в 2024 году подрядчику предстоит оказать услуги охраны учреждения, расположенного на проспекте Ленина,7, в размере 35,1 тысяч часов. Стоимость часа составит 232 рубля. Деньги направят из бюджета региона.

Отмечается, что сотрудник должен иметь удостоверение охранника 6 разряда и разрешение на ношение оружия. За эти средства он будет защищать жизнь и здоровье посетителей и персонала, охранять объект и имущество, вести пропускной режим, каждые два часа проводить осмотр здания и выполнять другие функции.

Отдельно в документе прописаны требования к предприятию-подрядчику. В частности, у него должно быть дежурное подразделение с круглосуточным режимом работы и комнатой хранения оружия в Барнауле, наличие ежедневного резерва в количестве не менее 4 сотрудников охраны для замены или выставления дополнительных постов, наличие короткоствольного служебного оружия не менее 18 единиц, средств индивидуальной защиты, бронежилетов, резиновых палок, наручников, ручных металлодетекторов.

Итоги аукциона подведут 19 октября.

Как пояснили amic.ru в оркестре “Сибирь”, аукцион объявлен в связи с передачей в апреле 2022 года помещения в собственность “Сибири”. И теперь функции по содержанию и охране комплекса оркестр будет выполнять самостоятельно.

горняк



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