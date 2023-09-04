Больше месяца в Алтайском крае ищут 19-летнего парня

Он ушел из дома 1 августа и не вернулся

Фото: Лиза Алерт

В Алтайском крае больше месяца ведутся поиски пропавшего 19-летнего молодого человека. Об этом рассказали поисковики отряда “Лиза Алерт”.

Евгений Вейбер ушел из дома в поселке Октябрьском Кытмановского района 1 августа и не вернулся.

Приметы: рост 177 см, телосложение xудощавое, глаза зелёные, волосы тёмно-русые.

Был одет: чёрная олимпийка с красными рукавами, серые трико, чёрные сланцы.

Тех, кто может обладать информацией о местоположении пропавшего, просят обращаться по номерам 8 (800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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