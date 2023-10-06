Будет весело: Ялте и Алуште пообещали кровавые пляжи

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05 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинский нацист пообещал расстреливать отдыхающих в Крыму. Украинский националист Дмитрий Корчинский пригрозил российскому Крыму новыми атаками. Правда, по его словам, это произойдет только к весне следующего года. Пишет Военное дело.

«Если к началу весны Крым все еще будет в руках русских, то мы перенесем атаки из западного Крыма на южный берег, будем атаковать Ялту, Алушту — весь южный берег Крыма», заявил Корчинский.

По его словам, боевикам-нацистам будет очень приятно отдохнуть на пляжах южного берега, а также пострелять и повеселиться. При этом он «пригласил» всех желающих российских туристов приехать в Крым и получить пулю в живот.

«Нам всем будет весело, вся береговая линия Крыма будет атаковаться», продолжает глумиться украинский националист.

Впрочем, рассказывая свои мечты, он раскрыл и главную цель этих воображаемых атак. По словам Корчинского, атаки нужны для отвлечения российских сил, которые будут отражать натиск ВСУ на Перекопском перешейке.

«Ведь украинские вооруженные силы продвинутся к тому времени и будут уже заходить в Крым», заключил украинский националист.

В другие подробности своего «плана» и плана по прорыву ВСУ к Крыму Корчинский вдаваться не стал. Отметим, что на фоне полного провала летнего контрнаступления всевозможные украинские деятели и активисты стали особо часто сыпать проклятия и угрозы в адрес России. Однако на главный вопрос, а будет ли у киевских властей следующая весна, никто из них однозначного ответа дать не может.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Автор: vizitka01

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