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“Вагнеру” предложили воевать в секторе Газа: Зарплата – 650 тысяч в месяц

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Боец ЧВК “Вагнер” рассказал о предложении воевать за палестинцев в секторе Газа. Пишет Царьград.

Как передаёт ЕАН, за это предлагают зарплату 650 тысяч рублей в месяц.

“У нас хорошая работа за хорошие бабки. На нас всегда есть спрос, поступают предложения о работе”, – отметил боец, перечислив страны: так, в Ливии это 180 тыс. рублей в месяц, Сирия и Центральноафриканская Республика – от 250 тыс.

Не знаю, согласился кто-то или нет, отметил он, говоря о предложении от палестинцев.

ФОТО: © IMAGO/AHMED TAWFEQ APAIMAGES/WWW.IMAGO-IMAGES.DE/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

горняк

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