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“ВАГНЕР” выдвинулись и в Африку и в зону СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, полковник в отставке Франц Клинцевич прокомментировал информацию о том, что штурмовые отряды “Вагнера” уже в зоне СВО, а ещё три штурмовых отряда вылетели из Африки в зону СВО. Пишет Царьград.

Как резонно отметил эксперт, “лишними подразделения в зоне соприкосновения никогда не бывают”. Кроме того, всё, что связано с “Вагнером” –  это абсолютно другое качество бойцов и уровень их подготовки.

“Так они подбирались, в такой парадигме воспитывались и такие тренировки получали. Это правда хорошо подготовленные, очень хорошо организованные подразделения, особенно штурмовые”, – уточнил Франц Клинцевич.

Если действительно информация о передвижениях “Вагнера” является правдой, то “эти подразделения будут нужны и быстрее всего они будут в ближайшее время использованы как штурмовые отряды для начала выравнивании линии соприкосновения, занятия более выгодного положения, перекрытия коммуникаций для ВСУ и возможно, для подготовки к переходу к продвижению вперёд Вооружённых сил РФ”, считает эксперт.

ФОТО: © TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

город Горняк

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