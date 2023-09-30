“Вам самому нравится?” Градсовет раскритиковал проект нового мотеля в Барнауле

Проект рассмотрели на заседании 28 сентября





















Мотель на Смирнова

Градостроительный совет Барнаула на очередном заседании 28 сентября отклонил проект небольшого мотеля по адресу ул.Смирнова, 69. По мнению архитекторов, данный объект не вписывается в данную часть города и на этом месте нужно более большое здание.

По замыслу автора на существующем фундаменте должна была появиться одноэтажная гостиница с пятью номерами. Автором проекта выступила мастерская Владимира Золотова. На улице Смирнова рядом находится жилой дом и спортивные объекты. Владимир Золотов предложил несколько вариантов мотеля. Он будет в светло-сером стиле. Площадь участка около 1,2 тысячи квадратных метров. Из них под застройку пойдут 291 квадратных метров. Это всего чуть больше 20%. Всего в мотеле будет пять номеров, один из которых уйдет персоналу. Выполнят благоустройство прилегающей территории.

Однако эксперты не оценили проект. Члены градсовета отметили, что площадь земельного участка позволяет построить на нем здание большей этажности и более современное с точки зрения его архитектурного облика.

“Вам самому нравится?” – обратился к Владимиру Золотову один из членов совета.

Архитектор ответил, что здание восемь лет было недостроенным и поэтому для начала его нужно завершить. Уже потом можно будет думать о том, какой еще объект возвести на участке.

“Это не городской объект, а какой-то сельский павильон”, – добавили эксперты.

Архитектор Александр Деринг вообще уверен, что павильон не нужен на данном участке. Лучше, чтобы там было здание больше, причем выше двух этажей.

“Вызывает недоумение и досаду зачем тут вообще нужен хостел. Даже цвет не совсем уместен”, – пояснил Александр Деринг.

“При всем уважении к вам, но проект надо дорабатывать. Это и не гостиница и не мотель”, – подытожил заседание председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев.

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