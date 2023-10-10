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Ваш выход. Когда магазины “Чижик” откроются на Алтае и в чем особенности дискаунтеров

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В регионе заработают около 20 супермаркетов новой сети

Магазин “Чижик” / Фото: X5 Group

Федеральная сеть “жестких дискаунтеров” уже в октябре открывает первые магазины в Барнауле и Алтайском крае. В столице региона она намерена запустить около десяти супермаркетов, еще примерно столько же заработают осенью в городах и селах края с населением более 10 тыс. человек.

В Барнауле первые дискаунтеры откроются уже 20 октября. Заявлено, что это будут торговые точки на ул. Попова, 80 (рядом с ТЦ “Бум”) и пр. Энергетиков, 13 (рядом с кварталом “Балтийская крепость”). 21 октября “Чижик” заработает на ул. Солнечная Поляна, 24д (пересечение с ул. Георгия Исакова).

Также в последних числах октября дискаунтер будет принимать посетителей в ТЦ на ул. Малахова, 90а (недалеко от ТРЦ “Весна”). Сейчас на главном фасаде здания уже висит информация о скором открытии.

Как стало известно amic.ru, до конца месяца супермаркеты федеральной сети заработают в Бийске, Павловске (Павловский район) и других городах и крупных селах Алтайского края.

Кроме нашего региона “Чижик” с 20 октября также открывает дискаунтеры в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях. Таким образом, до конца года по стране будут действовать 1500 магазинов (сейчас 1100), а до конца 2026-го число дискаунтеров вырастет до 5 тыс.

В чем особенность сети?

“Чижик” – это молодой проект компании X5 Retail Group (владеет сетями “Пятерочка”, “Перекресток”) в формате “жесткий дискаунтер”. Первый супермаркет с “птичьим” логотипом заработал в Москве осенью 2020 года. 

“Чижик” – это магазины с узким, но востребованным ассортиментом, предлагающие высокое качество за честную цену. Ассортимент “Чижика” включает порядка 700 наименований продукции, более 400 из которых – уникальные бренды сети”, – ранее сообщили amic.ru в пресс-службе X5 Retail Group.

На сайте компании указано, что она реализует продукцию под марками “Щедрый Год” (в основном это яйца, крупы, сахар и подсолнечное масло), “Светаево” (молочная продукция), “Вернер” (мясная продукция), Axl (бытовая химия), Greenola (соки, бакалея, замороженная продукция), Tafo (товары личной гигиены) и другие.

Магазины сети чаще всего небольшие, как и штат, – в смене всего три человека, отмечено на сайте “Чижика”. Отчасти благодаря этому достигается экономия, что отражается на цене.

горняк

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