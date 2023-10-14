Вернувшийся с СВО вагнеровец пошел в таксисты и погиб в ДТП

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Волгоградской области в ДТП погиб 43-летний боец ЧВК «Вагнер» Павел Глазин, который принимал участие в специальной военной операции на Украине, вернулся в родной Калач-на-Дону и работал ночью таксистом. Об этом сообщает МК со ссылкой на V1.ru.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что происшествие случилось в ночь на 12 октября. Отмечается, что от полученных травм Глазин скончался.

«В результате ДТП 43-летний водитель автомашины Renault от полученных травм скончался, 18-летний пассажир Renault и 22-летняя водитель Audi доставлены в больницу», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Знакомые погибшего вагнеровца рассказали, что у мужчины остался сын.

Фото: PXHERE.COM

Автор: vizitka01

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