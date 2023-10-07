Вернувшихся в Россию айтишников предложили проверять через ФСБ

Представитель Госдумы считает, что они могут быть завербованы

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Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал идею поддержки для обратных релокантов. По его мнению, предложенные меры являются чрезмерными.

В интервью радиостанции “Говорит Москва” Соболев заявил, что уехавшие айтишники должны либо оставаться там, куда они уехали, либо на них нужно наложить санкции в случае возвращения.

“Вот сейчас они вернутся, а не завербованы ли они, будут ли вредить своей стране по возвращении?” – сказал Соболев.

Он предложил разбираться с этим сотрудникам ФСБ.

Соболев уверен, что “какую-то” проверку возвращающиеся в страну должны пройти.

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