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Визит Путина в Киргизию вызвал истерию у националистов в Казахстане

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Первый зарубежный визит российского президента Владимира Путина в Киргизию, где состоится саммит СНГ, вызвал бурную реакцию среди националистов и русофобов в соседнем Казахстане. Пишет Царьград Казахстан.

Тот факт, что в аэропорту Путина встретил премьер-министр Садыр Жапаров, а глава кабмина Акылбек Жапаров, вызвал в их воспалённых умах фантазию, что якобы в Киргизию прилетел двойник президента России. Нашлись и те, кто выдвинул версию, что Путин прилетел за “Z-рекрутами для СВО”.

Другие же приплели санкцию Международного уголовного суда, которую он выдал на “арест Путина”, забыв, что Киргизии этот ни коим образом не касается. Весь свой русофобский яд националисты выплеснули в комментариях на одном из популярных информационных Телеграм-каналов Казахстана. Хорошо не вспомнили о том, что саммит СНГ состоится в пятницу 13-го.

Отметим, что в нём примет участие также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. О том, состоится ли у них встреча с Путиным, пресс-службы президентов двух стран не сообщают.

Напомним, что Киргизия в отличие от Казахстана открыто отказалась следовать санкционным ограничением, которые ввёл против России коллективный Запад.

ИСТОЧНИК

Горняк22

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