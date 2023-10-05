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Виктория Бэкхем впервые рассказала об измене мужа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По ее словам, это время было самым несчастным в ее жизни

Фото: pxhere.com

Дизайнер Виктория Бекхэм впервые рассказала об измене мужа, бывшего футболиста Дэвида Бэкхема. Ее слова передает The Sun.

В 2003 году футболиста обвинили в том, что он устроил интрижку во время сборов в Испании. Сам он, по его словам, до сих пор не понимает, как пара справилась с этим.

Виктория заявила, что состояние в 2003 году было самым тяжелым в ее жизни. Супруга Дэвида Бэкхема призналась, что тогда ей казалось, что весь мир противостоит ее семье. 

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