Виктория Бэкхем впервые рассказала об измене мужа

По ее словам, это время было самым несчастным в ее жизни

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Дизайнер Виктория Бекхэм впервые рассказала об измене мужа, бывшего футболиста Дэвида Бэкхема. Ее слова передает The Sun.

В 2003 году футболиста обвинили в том, что он устроил интрижку во время сборов в Испании. Сам он, по его словам, до сих пор не понимает, как пара справилась с этим.

Виктория заявила, что состояние в 2003 году было самым тяжелым в ее жизни. Супруга Дэвида Бэкхема призналась, что тогда ей казалось, что весь мир противостоит ее семье.

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