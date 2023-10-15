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Виторган-младший после русофобских выкриков может оказаться в рядах армии Израиля

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В своё время телеведущая Ксения Собчак была замужем за актёром Максимом Виторганом. Он запомнился публике, по большему счёту, именно этой “ролью”. И вот у него есть сын Даниил Виторган от позапрошлого брака – о нём и пойдёт речь. Пишет Царьград.

Юноша активно поддерживает Украину в своих соцсетях. Подписчики не раз обращали внимание, что во многих его “сторизах” и “шортсах” демонстрируются сине-жёлтые полоски. А ещё он с удовольствием делает перепосты русофобских выкриков.

Самое интересное не это, а то, что он буквально месяц назад отслужил в ЦАХАЛ. О чём сам, конечно, в красках рассказывал всем.

Эти посты посвящены веселью, которое мы вместе получили в еврейской группе спецназа. Ещё раз большое спасибо самым лучшим, красивым и эффективным солдатам ЦАХАЛ, – говорил Даниил.

И добавляет: мол, как же это было здорово. А сейчас в СМИ появилась информация о том, что он может оказаться в списках резервистов. А значит, пойдёт защищать “новую Родину”.

Кстати, где сейчас сам Даниил, остаётся гадать. Потому что сразу после того, как он демобилизовался, парень отправился в Европу с размахом отмечать такое событие. Ну и, судя по всему, в пылающий Тель-Авив он уже не вернулся.

Фото: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

новости Алтайский

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