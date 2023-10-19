ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем

Глава государства отметил, что дал такое поручение из-за Соединенных Штатов, которые “затащили две авиационные группировки в Средиземное море”

Фото: kremlin.ru

ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что дал такое поручение из-за Соединенных Штатов, которые “затащили две авиационные группировки в Средиземное море”.

“И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами “Кинжал”, – подчеркнул он.Путин напомнил, что комплексы “Кинжал” имеют дальность поражения свыше тысячи километров и двигаются со скоростью 9 махов. Президент отметил, что это не угроза, однако РФ будет осуществлять визуальный контроль за тем, что происходит в Средиземном море.

Напомним, что США отправили два авианосца в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации ситуации вокруг Израиля. Вашингтон отмечал, что их размещение должно удержать третьи стороны от расширения эскалации конфликта в регионе.

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