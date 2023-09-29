ВКС России получили новые серийные истребители Су-57

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров проинформировал о получении российским военным ведомством от «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) очередной партии многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 и истребителей поколения 4++ Су-35С. Пишет Военное Дело.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ, входит в состав ОАК) передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4++)», заявил глава Минпромторга, отметив, что все истребители были переданы Минобороны РФ после проведения полного цикла заводских испытаний.

В свою очередь гендиректор ОАК Юрий Слюсарь добавил, что остальные истребители пятого поколения, передача которых Министерству обороны России запланирована еще до окончания текущего года, в настоящее время находятся в цехе окончательной сборки, параллельно этому проходя отработку тестов на летно-испытательной станции предприятия.

Фото: Dmitry Radchenko

Автор: glavred

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