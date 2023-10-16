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Влад Лисовец назвал наращенные ресницы признаком провинциалки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Он назвал несколько вещей, от которых девушкам стоит отказаться

Фото: pxhere.com

Стилист Влад Лисовец рассказал о том, что наращенные ресницы делают из девушек провинциалок. Его слова передает Woman.ru.

Лисовец добавил, что нужно отказаться от ношения очков на кончике носа, а также от “губ-уточек” и нарисованных бровей.

Специалист посоветовал отказаться от наличия в гардеробе часов со стразами, высокой бейсболки, приталенных джинсовых курток, джинсов-скинни, шуб и меховых жилетов.

Отдельно стилист выделил в негативную сторону ношение одинаковых украшений под любую одежду и сарафаны с рукавами-фонариками и юбкой неопределенной длины.  

новости горняк

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