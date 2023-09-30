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Водитель “Нивы” сбил бабушку с ребенком в Заринске

редактор ГОРНЯК2201 минуты

63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21213, не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу

Фото: unsplash.com

Водитель “Нивы” сбил на пешеходном переходе пенсионерку с ребенком. Об этом сообщает “Наш город Заринск”.

27 сентября в 19:55 в Заринске 63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21213, не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате он наехал на пешеходов.

Травмы получили 66-летняя женщина и 9-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали.

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