Водитель “Нивы” сбил бабушку с ребенком в Заринске
63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21213, не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу
Фото: unsplash.com
Водитель “Нивы” сбил на пешеходном переходе пенсионерку с ребенком. Об этом сообщает “Наш город Заринск”.
27 сентября в 19:55 в Заринске 63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21213, не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате он наехал на пешеходов.
Травмы получили 66-летняя женщина и 9-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали.