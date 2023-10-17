Водитель, сбивший девочку в Борзовой Заимке, в момент аварии был под наркотиками

31 августа в отношении барнаульца составили протокол за отказ пройти медосвидетельствование. Суд должен был лишить его прав, но заседание не успело состояться

Фото: “Инцидент Барнаул”

Мужчина, который 19 сентября насмерть сбил второклассницу на пешеходном переходе в Борзовой Заимке, в момент аварии был в наркотическом опьянении. Об этом корреспонденту amic.ru во время рейда с ГИБДД рассказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Иван Максимов.

Виновник аварии был злостным нарушителем. 31 августа на него уже оформили протокол за отказ пройти медосвидетельствование. Суд должен был лишить мужчину прав, однако на момент аварии состояться он не успел.

Сейчас сотрудники ГИБДД ежедневно патрулируют место ДТП, чтобы дисциплинировать и водителей, и пешеходов. Директор школы № 96 Татьяна Тишелович тоже указывает, что после трагедии безопасность на улице Радужной усилили: обновили разметку, установили дорожные знаки и еще два “лежачих полицейских” к уже имеющейся искусственной неровности.

Напомним, что ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка, на улице Радужной в районе дома № 97. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся с места ДТП, но полиция оперативно задержала его.

Сам виновник позднее рассказывал правоохранителям, что после аварии он бросил автомобиль и побежал домой, где пересел в машину своей матери и уехал в поля. Там он еще раз сменил автомобиль, сев на “Газель”, – на ней он последовал в город, чтобы скрыться у товарища. Там его и задержали.

Подробнее об этой аварии, сплошных проверках ГИБДД и их участии в регулировке движения, а также многом другом читайте в нашем материале на amic.ru.

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