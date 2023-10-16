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Волейболисты “Университета” дважды выиграли у “Магнитки”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

21 и 22 октября соперником “Университета” станет аутсайдер турнира – пермская “Кама”

Фото: pxhere.com

Волейболисты “Университета” дважды выиграли на своей площадке. Матчи высшей лиги “А” чемпионата России против магнитогорской “Магнитки” состоялись 14 и 15 октября в барнаульском спорткомплексе “Победа” и завершились с одинаковым счетом 3:0 в пользу “студентов”.

На старте сезона “Университет” одержал 4 победы в четырех играх и возглавляет турнирную таблицу зоны “Восток” высшей лиги “А”.

Следующие матчи барнаульцы вновь проведут на своей площадке. 21 и 22 октября соперником “Университета” станет аутсайдер турнира – пермская “Кама”.

новости горняк

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