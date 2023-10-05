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Вот почему сейчас каждый второй дом строят из газоблока

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Все чаще можно увидеть, что люди строят дома не из кирпича, а из газобетонных блоков. С ними процесс идет быстрее, да и их стоимость зачастую ниже. Есть и те, кто относится к этой идее скептически, а зря.

В беседе с порталом «Городовой» заслуженный строитель РФ Азарий Лапидус подчеркнул, что материал уже далеко не первый год так популярен. Его стали развивать и распространять еще 70 лет назад. С тех пор качества сильно усовершенствовали.

«Они обладают значительно лучшими элементами теплозащиты, звукоизоляции и так далее. Если первые подобные блоки не имели нормативов по несущим способностям, то сейчас уже они соответсвуют этим требованиям. Теперь уже и гидрофобность у них хорошая», – отметил специалист.

Фото: amg-cement.ru

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