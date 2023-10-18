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Врачи рассказали, почему похудеть после 30 сложнее

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Есть несколько причин, которые мешают сбросить вес

Фото: pxhere.com

Специалисты рассказали о том, почему после 30 лет тяжело похудеть. Об этом сообщает “Лента”.

По словам экспертов, после 30 мышечная масса начинает уменьшаться на 10% каждые 10 лет. Мышцы помогают сжигать калории, а чем их меньше, тем сложнее становится процесс.

Еще одной причиной, по которой затрудняется процесс сброса веса, являются гормональные сбои. Из-за снижения уровня эстрогена на животе может скапливаться большое количество жира. У мужчин набор жировой массы связан со снижением уровня тестостерона. 

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