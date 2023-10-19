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Врач перечислил продукты, которые разрушают почки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Среди них – мясо, кофе и даже авокадо

Фото: pxhere.com

Неправильное питание играет ключевую роль в формировании патологий почек, рассказал “Газете.ru” врач уролог-андролог Артур Богатырев. В беседе с изданием специалист перечислил продукты, которыми не стоит злоупотреблять людям, имеющим проблемы с этим парным органом

В первую очередь Богатырев выделил продукты с высоким содержанием оксалатов (шпинат, орехи, чипсы, картошка фри, щавель, свекла, отруби, шоколад) и калия (например, авокадо).

Также он посоветовал не злоупотреблять напитками с высоким содержание алкалоидов. По его словам, кофе, крепкий чай, кола и другие подобные напитки в больших количествах грозят камнями в почках.

Кроме того, риск мочекаменной болезни могут повысить молочные продукты, сливочное масло, мясо и печень. Также Богатырев посоветовал не налегать на соль, поскольку избыток натрия может нарушить гидролитический баланс.

Ранее врач-терапевт Марина Константинова рассказала, как правильно есть мед и может ли он навредить здоровью.

новости Алтайский

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