Время кармы. Когда в октябре наступит коридор затмений и чем он опасен для людей?

Астрологи говорят, что это магическое время “перерасчета энергии”

Фото: pixabay.com

В октябре 2023 года нас ждет очередной коридор затмений. Это необычное астрономическое явление, когда два затмения идут одно за другим. Впрочем, сами астрономы ничего необычного в таких коридорах не видят. А вот астрологи считают их магическими и уверены, что эти периоды сильно влияют на нашу карму.

О том, когда начнется и когда закончится коридор затмений в октябре 2023 года, чем он опасен и что нельзя делать в это время, – в материале amic.ru.

1

Что такое коридор затмений?

Коридором затмений называется явление, когда два затмения – солнечное и лунное – идут друг за другом с небольшим промежутком времени. Как правило, первым идет солнечное затмение, а между ним и лунным проходит около двух недель. 2

Это действительно какое-то уникальное событие?

Астрономы так не считают. Для них нет ничего необычного в том, что солнечное и лунное затмения следуют друг за другом. Солнечная система так устроена, что эти два события часто происходят с интервалом в пару недель. Коридоры затмений случаются примерно раз в полгода. Поэтому и такой термин, как “коридор затмений”, в астрономии не используется. Это понятие гораздо больше распространено в астрологии. 3

Когда начнется коридор затмений в октябре 2023 года?

Коридор затмений откроется в ночь с 14 на 15 октября: в этот момент в знаке Весы произойдет солнечное затмение. Оно будет кольцеобразным: тень Луны не полностью закроет Солнце. Впрочем, в России насладиться зрелищем никак не получится: затмение будет видно только в Центральной и Южной Америке. 4

Когда коридор затмений закончится?

29 октября, когда в созвездии Тельца произойдет лунное затмение. Таким образом, коридор затмений в октябре 2023 года продлится ровно две недели. 5

Почему астрологи считают коридор затмений магическим периодом?

В астрологии считается, что все затмения оказывают существенное влияние на людей. А коридор затмений – это период с особенно мощной энергетикой. Некоторые эксперты говорят, что его эффект начинает проявляться еще за несколько дней до начала. В это время, по словам астрологов, происходит “перерасчет энергии”. События, случающиеся в период этого астрономического явления, напрямую влияют, какой заряд энергии у вас будет до следующего коридора. Некоторые астрологи считают, что апатия и бессилие накануне коридора затмений – признак того, что человек совершил ошибки во время предыдущего коридора. 6

Чем опасен коридор затмений?

Если грамотно распределить энергию и не совершать неправильных действий, коридор затмений принесет пользу. Но вот если совершить ряд ошибок, вас, наоборот, будут преследовать неудачи. По крайней мере, так говорят астрологи. А еще они считают, что этот период очень важен с точки зрения кармы. По сути, это время строгой проверки на то, живете ли вы правильно. Плохие события, происходящие во время коридора затмений, астрологи называют расплатой за какие-то нехорошие действия. Во время коридора затмений каждый человек имеет возможность получить “кармический толчок” на ближайшие полгода. А вот позитивным или негативным будет этот заряд, зависит от вас. 7

Что нельзя делать во время коридора затмений?

Во время коридора затмений астрологи не рекомендуют принимать важных и определяющих решений. Если вы допустите ошибку, расплачиваться за свой выбор придется очень долго. Расставаться и заканчивать отношения астрологи тоже не советуют. По их мнению, об этом решении вы, скорее всего, пожалеете. Нельзя ссориться и вступать в конфликты с людьми. Это как раз та “трата энергии”, последствия которой вы будете чувствовать на протяжении долгого времени. 8

Что нужно делать во время коридора затмений, чтобы привлечь удачу?

Астрологи советуют внимательно относиться ко всему, что происходит с вами во время коридора затмений. Любые события не случайны, и у каждого есть своя причина. Важно не только найти ее, но и извлечь правильные уроки. Кроме того, эксперты рекомендуют с легкостью отпускать то, что уходит из вашей жизни. Неважно, деньги это, люди или что-то другое. Главное, что в период кармической перезагрузки избавляться от лишнего – это нормально. На смену ненужному обязательно придет что-то новое и хорошее.



Источник