“Всегда проблемы”: Буданов назвал самого опасного для Украины генерала. Это не Суровикин
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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что самым опасным для Незалежной является генерал Сергей Беседа. Даже не вспомнив про Сергея Суровикина, Буданов посетовал – мол, Беседа “всегда приносит проблемы”. Пишет Царьград.
Недавно Буданов давал интервью одному из украинских СМИ и сообщил журналистам имя генерала из России, которого он считает самым опасным для Незалежной. Оказалось, это глава пятой службы ФСБ Сергей Беседа.
Человек, всегда приносивший проблемы Украине, – охарактеризовал его Буданов. Глава ГУР добавил, что за время работы Беседа причинил много вреда Украине.
В последнее время Буданов вообще щедро разражается неожиданными заявлениями. Так, недавно он открыто признал, что Украина трижды атаковала ЗАЭС и все три атаки были отражены Россией.
Фото: PAVLO BAHMUT/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS
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