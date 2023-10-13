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“Всегда проблемы”: Буданов назвал самого опасного для Украины генерала. Это не Суровикин

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что самым опасным для Незалежной является генерал Сергей Беседа. Даже не вспомнив про Сергея Суровикина, Буданов посетовал – мол, Беседа “всегда приносит проблемы”. Пишет Царьград.

Недавно Буданов давал интервью одному из украинских СМИ и сообщил журналистам имя генерала из России, которого он считает самым опасным для Незалежной. Оказалось, это глава пятой службы ФСБ Сергей Беседа.

Человек, всегда приносивший проблемы Украине, – охарактеризовал его Буданов. Глава ГУР добавил, что за время работы Беседа причинил много вреда Украине.

В последнее время Буданов вообще щедро разражается неожиданными заявлениями. Так, недавно он открыто признал, что Украина трижды атаковала ЗАЭС и все три атаки были отражены Россией.

Фото: PAVLO BAHMUT/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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