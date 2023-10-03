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Всем начнут платить больше: историческое решение для россиян

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В России может значительно увеличиться минимальный размер оплаты труда. Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому он составит 19 242 рубля в месяц. Пишет «А теперь внимание!».

Как подчеркивается в тексте документа на официальном портале Госдумы, поправки будут введены в закон «О минимальном размере оплаты труда». Согласно им, в 2024 году размер МРОТ составит 19 242 рубля. Это на 18,5% больше, чем в 2023-м.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников», – подчеркивается в документе.

Фото: astrahan.bezformata.com

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