Всех, кто работает по ТК РФ, ждет приятный “сюрприз” в октябре

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04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В октябре все россияне, которые работают официально по ТК РФ и пятидневной рабочей неделе, отдохнут всего 9 выходных. Эти дни выпадают на субботу и воскресенье.

Однако в Госдуме объявили о праве каждого работника взять еще по 1 выходному дню дополнительно. Причем этот день обязательно будет оплачен в полном объеме, сообщается на сайте ведомства.



Речь идет о праве россиян на оплачиваемый выходной день, в который работник захочет пройти диспансеризацию. Гражданам моложе 40 лет положено бесплатное медицинское обследование 1 раз в 3 года, россиянам старше 40 лет – 1 раз каждый год.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Пишет UssurMedia.

Фото: hr-portal.ru

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Автор: vizitka01

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