08.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
В Алтайском крае задержали 15-летнего курьера, который работал на аферистов
Новости Алтай
Певица Вера Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе
Новости Алтай
На границе с Алтайским краем заметили скопление больших зеленых жаб
Новости Алтай
Граждане Украины не смогут въехать в Россию через Алтайский край
Новости Алтай
В Алтайском крае предложили создать всероссийский кинолагерь
Новости Алтай
Действовала смело и решительно- как женщина спасла от верной смерти маму и ребенка

Коллекция категорий

Бизнес167 Новости
Здоровье387 Новости
Новости Алтай1536 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование197 Новости
Общество408 Новости
Объявления80 Новости
Политика340 Новости
Спорт240 Новости
Платим за интересные новости!

“Все идет по плану”: Турция получила неожиданный удар от Запада

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как пелось в известной песне: «Всё идёт по плану!». Стоило только «другу Эрдогану» слегка подвести Россию, как Запад не замедлил Турцию «отблагодарить». Ну а что? Ведь мы знаем т. н. «демократический» мир, мы сами нахлебались этого от наших соседей: чем больше ты к ним с добром – тем больше свинства в ответ, чем сильнее ты кулаком по столу – тем лучше до них доходит, что не надо считать себя умнее всех на свете…

Турция пошла навстречу США и НАТО – какой вывод сделали на Западе? Правильно: слабость! А раз слабость, значит, надо ещё сильнее давить, то есть – гадить. Вот и вся логика: в «благодарность» за то, что в момент слабости, после землетрясений, Эрдоган что-то сделал для США и НАТО – США и НАТО по их кривой логике принялись давить Эрдогана и Турцию вообще. Пишут Русские Онлайн.

В результате Турция получила ответку… смешно говорить! Даже мы, Россия, не так давили Турцию в этом регионе, хотя оснований имелось больше. И даже с нами им было проще договариваться… Сирия, короче! Старая-добрая Сирия…

События развернулись в первые четыре дня октября. Сначала американцы сбили турецкий БПЛА. Западные СМИ начали отмазывать американцев, приписывая ситуацию с БПЛА курдам, однако спустя немного времени, американское командование взяло на себя ответственность за поражение “турецкой птички”.

Спустя день, уже турки нанесли четыре удара по позициям сирийских демократических сил в провинции Хасеке (Сирия). Один прилет по автомобилю, второй по штабу, а два по опорным пунктам. При этом американские части как раз находятся в Хасеке. По ним и прилетело.

Для России-то, понятно, всё это просто сказка – сожрите друг друга в чистом виде. Это же надо: у них там Асад, которого так и не победили, у них там Россия, а США и Турция между собой дерутся: ну это ли не прелесть? Можно ли желать лучшего? Всё-таки не зря российскую политику называют византийством, потому что только очень тонкое византийство могло поссорить Турцию и США до такой степени, чтобы в момент решающего противостояния так сцепиться.

Самое смешное, что логики для США там нет вообще: примитивная мелочность и мстительность. Хотя они это называть принципиальностью и «дисциплиной». Мол, ну а как же мы могли не ответить зарвавшемуся вассалу? Обязательно надо было ответить!

Секрет в том, что в Сирии… нет коренных интересов Турции. Всё, что по-настоящему важно для Анкары, находится в Чёрном море, в Прикаспийском регионе, Центральной Азии, на Кавказском сухопутном коридоре. Но уж точно не в Сирии. И пытаясь давить на Сирию, Вашингтон вызывает лишь бешенство Анкары, но никакого страха. Турции не боится проблем в Сирии по целому ряду причин, начиная с того, что силы у неё там мощные, влияние – большое, интересы – умеренные, а зависимость разных участников конфликта от отношений с Анкарой – приличная.

Строго говоря, это самим же американцам не поздоровится, если они вдруг потеряют поддержку Турции в Сирии и начнут получать в этом регионе всё то противодействие, которого пока не видели даже.

Сейчас затевается большая региональная игра, битва за торговые коридоры, а вашингтонские «стратеги» творят что-то немыслимое: вместо того, чтобы развивать успех и перетягивать Эрдогана обратно на свою сторону, они вместо этого заталкивают его обратно в объятия России, наглядно показывая, что даже минутная слабость и попытка «дружить» с Западом немедленно приводит к проблемам.

Не говоря о том, что санкции, которые США и Европа накладывают на Турцию, имеют целью ослабить экономику и подорвать власть Эрдогана, но вместо этого… Могут привести к тому, что в Турцию польётся поток китайских денег (которые льются и так), и усилится сотрудничество с Москвой. И тогда получится, что вместо давления на Анкару через турецкую экономику – они просто СДАЛИ свою долю рынка там Китаю и России.

Штука в том, что Турция, обложенная санкциями, приближается к положению России под названием: «А чего мне теперь-то терять? С кем захочу, с тем и буду сотрудничать, хуже уже некуда!».

И Россия вдруг успешно начала работать с Ираном и Северной Кореей, а Турция – может ещё более успешно начать работать с Россией.

И вот нам говорят постоянно про великий англосаксонский «гений» внешней политики, и о том, как они успешно всех друг с другом стравливают. Но в последнее время они как-то успешно делают лишь одно: ругаются сами со всеми вчерашними союзниками, и куда делся тот самый «гений» – никто не знает.

Фото: crimea.ria.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости