“Все идет по плану”: Турция получила неожиданный удар от Запада

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07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как пелось в известной песне: «Всё идёт по плану!». Стоило только «другу Эрдогану» слегка подвести Россию, как Запад не замедлил Турцию «отблагодарить». Ну а что? Ведь мы знаем т. н. «демократический» мир, мы сами нахлебались этого от наших соседей: чем больше ты к ним с добром – тем больше свинства в ответ, чем сильнее ты кулаком по столу – тем лучше до них доходит, что не надо считать себя умнее всех на свете…



Турция пошла навстречу США и НАТО – какой вывод сделали на Западе? Правильно: слабость! А раз слабость, значит, надо ещё сильнее давить, то есть – гадить. Вот и вся логика: в «благодарность» за то, что в момент слабости, после землетрясений, Эрдоган что-то сделал для США и НАТО – США и НАТО по их кривой логике принялись давить Эрдогана и Турцию вообще. Пишут Русские Онлайн.



В результате Турция получила ответку… смешно говорить! Даже мы, Россия, не так давили Турцию в этом регионе, хотя оснований имелось больше. И даже с нами им было проще договариваться… Сирия, короче! Старая-добрая Сирия…



События развернулись в первые четыре дня октября. Сначала американцы сбили турецкий БПЛА. Западные СМИ начали отмазывать американцев, приписывая ситуацию с БПЛА курдам, однако спустя немного времени, американское командование взяло на себя ответственность за поражение “турецкой птички”.



Спустя день, уже турки нанесли четыре удара по позициям сирийских демократических сил в провинции Хасеке (Сирия). Один прилет по автомобилю, второй по штабу, а два по опорным пунктам. При этом американские части как раз находятся в Хасеке. По ним и прилетело.



Для России-то, понятно, всё это просто сказка – сожрите друг друга в чистом виде. Это же надо: у них там Асад, которого так и не победили, у них там Россия, а США и Турция между собой дерутся: ну это ли не прелесть? Можно ли желать лучшего? Всё-таки не зря российскую политику называют византийством, потому что только очень тонкое византийство могло поссорить Турцию и США до такой степени, чтобы в момент решающего противостояния так сцепиться.



Самое смешное, что логики для США там нет вообще: примитивная мелочность и мстительность. Хотя они это называть принципиальностью и «дисциплиной». Мол, ну а как же мы могли не ответить зарвавшемуся вассалу? Обязательно надо было ответить!



Секрет в том, что в Сирии… нет коренных интересов Турции. Всё, что по-настоящему важно для Анкары, находится в Чёрном море, в Прикаспийском регионе, Центральной Азии, на Кавказском сухопутном коридоре. Но уж точно не в Сирии. И пытаясь давить на Сирию, Вашингтон вызывает лишь бешенство Анкары, но никакого страха. Турции не боится проблем в Сирии по целому ряду причин, начиная с того, что силы у неё там мощные, влияние – большое, интересы – умеренные, а зависимость разных участников конфликта от отношений с Анкарой – приличная.



Строго говоря, это самим же американцам не поздоровится, если они вдруг потеряют поддержку Турции в Сирии и начнут получать в этом регионе всё то противодействие, которого пока не видели даже.



Сейчас затевается большая региональная игра, битва за торговые коридоры, а вашингтонские «стратеги» творят что-то немыслимое: вместо того, чтобы развивать успех и перетягивать Эрдогана обратно на свою сторону, они вместо этого заталкивают его обратно в объятия России, наглядно показывая, что даже минутная слабость и попытка «дружить» с Западом немедленно приводит к проблемам.



Не говоря о том, что санкции, которые США и Европа накладывают на Турцию, имеют целью ослабить экономику и подорвать власть Эрдогана, но вместо этого… Могут привести к тому, что в Турцию польётся поток китайских денег (которые льются и так), и усилится сотрудничество с Москвой. И тогда получится, что вместо давления на Анкару через турецкую экономику – они просто СДАЛИ свою долю рынка там Китаю и России.



Штука в том, что Турция, обложенная санкциями, приближается к положению России под названием: «А чего мне теперь-то терять? С кем захочу, с тем и буду сотрудничать, хуже уже некуда!».



И Россия вдруг успешно начала работать с Ираном и Северной Кореей, а Турция – может ещё более успешно начать работать с Россией.



И вот нам говорят постоянно про великий англосаксонский «гений» внешней политики, и о том, как они успешно всех друг с другом стравливают. Но в последнее время они как-то успешно делают лишь одно: ругаются сами со всеми вчерашними союзниками, и куда делся тот самый «гений» – никто не знает.



Фото: crimea.ria.ru

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Автор: vizitka01

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