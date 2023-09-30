Все превратится в непригодную для жизни массу — ученые назвали время наступления «конца света»

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Ученые из Бристольского университета назвали дату «конца света». По их словам, через 250 миллионов лет нашу планету может ждать массовое вымирание, которое затронет всех млекопитающих, включая людей.

«Безудержная теплица» солнечной радиации, превышающей тепловые выбросы, станет причиной невозможности выживания животных. Ученые предполагают, что через 250 миллионов лет все континенты Земли соединятся и образуют суперконтинент.

Это приведет к тому, что поверхность планеты превратится в горячую, сухую и практически непригодную для жизни массу. Эксперты отметили, что расчеты не учитывают выбросы парниковых газов и других антропогенных источников, что может ускорить конец человечества, пишет Теперь Внимание со ссылкой на Nature.com.

Фото: imagebroker/Egmont Strigl/globallookpress.com

Автор: glavred

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