Все старания врагов России на Кавказе пошли прахом

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05 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Даже немного жаль наших западных бывших партнеров. Пишут “Русские Онлайн”.



Столько усилий и кропотливой работы. И вот, когда уже казалось надо открывать шампанское, вдруг оказывается, что что их элементарно провели как лохов. Пока они думали что имеют Россию, и уже не скрывали своих эротических фантазий, насчет формы этого процесса, вдруг оказалось, что всё это время имели их.



Нет, в принципе план был довольно хороший и вроде как всё шло нормально. Но, почему-то получилось так, что в окончании выяснилось, что их план, был всего лишь составной частью нашего плана. Более того, им пришлось потратить усилия и ресурсы, для реализации того, что в реальности работало на нас. Это примерно как если бы вы потратив огромные усилия привели в порядок брошенный участок и уже думали где вы на нем поставите баньку, а где мангал, но тут пришел сосед и показав документы на эту землю забрал её себе и даже спасибо не сказал.



Вот примерно это и произошло с деятелями Запада и их желанием вытеснить Россию с Кавказа. И ради этой “великой” цели они работали с десяток лет (хотя на самом деле это желание насчитывает у них уже несколько веков, но всё как-то не очень получается). Для начала Запад в течение нескольких лет готовил цветную революцию в Армении. Затем в мае 2018 сумел привести к власти своего ставленника Пашиняна. Никол Воваевич резво взялся за дело и стал упорно ухудшать отношения с Россией. Главным пунктом плана был розыгрыш карты Нагорного Карабаха. И надо сказать задумка в принципе была гениальной.



Во-первых, на основе этого планировалось вывести Армению из ОДКБ и в перспективе расположить на её территории базы НАТО. Во-вторых, сделать нелегитимным присутствие России в данном регионе. В-третьих, показать Россию, как страну не способную защитить своих союзников. А если бы еще удалось поджечь военный конфликт, в котором бы участвовали Иран, Россия, Турция, то это вообще было бы идеально для Запада.



Кроме этого по замыслу Запада Зангезурский коридор, который будет выведен из-под контроля России, существенно ухудшит перспективы российского плана Север – Юг.



Ну и конечно Запад рассчитывал выступить главным судьей в этом конфликте, естественно рассудив все в свою пользу. А сейчас на Западе судорожно думают на каком этапе что-то пошло не так. Ведь казалось, что все готово. И Никол Воваевич сделал всё по плану. Сдал с потрохами Карабах (причем сделал это еще год назад в Париже). И к этой дате учения с американцами подгадали, чтобы быстро заменить наших миротворцев на натовских. И даже, чтобы больнее уколоть Россию Армения приняла статус МУС.



В Гранаде уже всё было подготовлено, чтобы под фанфары принять западный план урегулирования конфликта. Не знаю было ли закуплено шампанское, но руки потирали на Западе это точно.



И вот в последний момент, оказалось что все старания пошли прахом. Иран, Турция и Россия сами решили все вопросы. Но что наиболее обидно для Запада, вообще без его участия. А заявление главы Азербайджана, что он не поехал в Гранаду потому, что не видит причин решать вопросы урегулирования со странами не имеющими отношения к региону. И это про Запад, который по умолчанию уверен, что имеет отношение к абсолютно любому региону мира.



Главным в мирном урегулировании является тот факт, что безопасность Зангезурского коридора будет обеспечивать Россия, а армянских войск там и близко не должно быть.



Таким образом Россия не только не ушла из региона, но в реальности еще больше упрочила своё значение в нём. Кроме этого, напуганная предварительными требованиями Азербайджана Армения ( тут и закрытие атомной станции, и репарации в размере 100 млрд.) теперь оказалась в положении заложника. Только влияние России может помочь если не убрать, то хотя бы отложить в долгий ящик подобные требования, которые просто ставят крест на государственности Армении. Простым языком, пока вы лояльны к России можете спать спокойно, в противном случае готовьте 100 млрд. и отключайте свет.



И если кто-то думает, что такая прекрасная комбинация была разыграна в последние дни, то он явно ошибается. Можно не сомневаться, что такой расклад был оговорен заранее между главными игроками региона Россией, Ираном и Турцией. А западный план, не только не мешал, но даже забирал на себя большую часть черновой работы.



Сейчас, можно уже точно говорить, что единственной стороной оказавшейся в проигрыше является Армения ( ну и конечно те кто толкал страну к таким действиям). Все остальные стороны остались в выигрыше. Так Россия лишь упрочила свою роль в этом регионе. Кроме этого торговый путь через Зангезурский коридор теперь будет не конкурентом пути Север-Юг, а его составной частью.



Но самый болезненный удар получил Запад. Ему было четко показано, что времена когда все мировые вопросы решались так, как указывали западные страны, прошли. Российская политика макрорегионов показала себя в действии. И не просто показала, но и доказала, что только страны входящие в этот регион, должны определять уровни и формы взаимодействия друг с другом.



Фото: labirint42.ru

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Автор: vizitka01

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