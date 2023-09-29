Второй пошел. Еще один алтайский район попытался вернуть выборы главы

Участники публичных слушаний в Шипуновском районе “завернули” идею возвращения прямых выборов главы муниципалитета

Фото: amic.ru

Вторым районом в Алтайском крае, который попытался воспользоваться правом самим определять способ избрания главы муниципалитета, стал Шипуновский район. 22 сентября там прошли публичные слушания по вопросу возвращения прямых выборов главы района. Однако участники слушаний отклонили идею и рекомендовали не вносить районным депутатам соответствующие изменения в устав. Заседание райсовета, на котором рассмотрят вопрос, пройдет сегодня, 29 сентября.

Против трое из пяти

Предложение о внесении изменений в основной документ мунобразования внесли инициативная группа и местное отделение социалистов. Под инициативой подписались около тысячи жителей района.

Партийцы утверждают, что подготовка публичных слушаний и их проведение прошли с нарушением законодательства. По их словам, якобы перед началом мероприятия комиссия решила проводить голосование по вопросу поддержки выборов главы района, несмотря на то, что правовой муниципальный акт такой процедуры не предусматривает. Более того, отмечают они, выступавших на слушаниях было больше, чем заявлений о выступлении.

“Глава района Татьяна Дорохова сравнила действия инициативной группы и жителей района, выступающих за возвращение всенародных выборов главы района, чуть ли не с гражданской войной, объясняя это тем, что люди отвернутся друг от друга. Она даже назвала цель деятельности своих оппонентов – внесение смуты в район”, – утверждают партийцы.

Участниками слушаний стали около 300 человек. В итоге против внесения поправок проголосовали трое из пяти членов комиссии слушаний.

“Итог публичных слушаний не удивил, главной цели мы не достигли. Но люди увидели истинное лицо власти и то, как они не хотят участия населения в местном самоуправлении”, – отметил представитель социалистов Сергей Мехин.

Запроса на выборы нет

Предложение о возвращении прямых выборов главы Шипуновского района рассмотрят на сессии райсовета 29 сентября. Впрочем, учитывая, что большинство депутатов представляют правящую партию, инициатива обречена на провал, уверены эксперты.

“Никто в здравом уме власть просто так не отдает. Ни в одном российском регионе подобные инициативы не смогли довести до конца. Прежде, чем оппозиции проводить подобные мероприятия, которые бы действительно приводили к изменениям, необходимо получить власть в районе в лице большинства депутатов. Без него это лишь попытка поиграть на известность и имя”, – отметил в беседе с amic.ru алтайский политтехнолог Константин Лукин.

Уверен собеседник и в том, что запроса на возвращение прямых выборов глав районов у жителей нет.

“Понятно, что популярный местный политик может собрать подписи, создать инициативную группу, объединить часть населения. Но абсентеизм среди жителей высокий, тем более на муниципальном уровне. Желания ходить на выборы у них нет”, – добавил Лукин.

Он подчеркнул: куда большее значение для развития районов имеет их роль в системе публичной власти. И ее нужно пересмотреть как с точки зрения полномочий, так и бюджетного наполнения, считает он.

“Муниципалитеты необходимо встроить в публичную власть. Одним из примеров – доклад главы Каменского района на сессии АКЗС 27 сентября. Знакомство депутатского всего депутатского корпуса с проблемами района, совместная их отработка, принесет куда больше пользы для района. Сейчас у муниципалитетов сдавленное отсутствие своих финансовых средств с большим перечнем полномочий. Разницы в том, назначается ли глава или избирается населением, нет никакой”.

Напомним, в апреле 2022 года депутаты АКЗС изменили краевой закон, предоставив муниципалитетам право самим принимать решение о порядке избрания главы территории: через всенародные выборы, назначение депутатами по итогам конкурса (действовавший сегодня порядок) или через избрание депутатами из своего состава. За полтора года действия поправок воспользоваться правом самим выбирать главу мунобразования решил только Троицкий район, а теперь – и Шипуновский. И обе попытки не завершились успехом.

Прежде всего, это связано со сложностью самой процедуры. Чтобы внести изменения в устав района, инициативной группе нужно подготовить проект поправок, который пройдет юридическую и антикоррупционную экспертизы, провести публичные слушания, заручиться поддержкой двух третей депутатов.

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