“Второй фронт” для США открыт. Готовится большая война. При чём тут Россия?

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07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта и объяснил, причём здесь “длинная рука” НАТО. Пишет Царьград.

Когда русские говорят, что наше государство ведёт войну не с Украиной, а с мировым доминированием англосаксов, то их часто понимают неправильно. Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла отметил, что трудно спорить с тем, что “гегемон” Америки теряет влияние в мировом масштабе. Но раз за разом становится очевидным, что США не способны в полной мере добиться того, чего они хотят.

И к тем, кто борется за свободу присоединяются всё новые народы. США на Ближнем и Среднем Востоке потерпели два страшных поражения: в Афганистане и в Сирии. Из Афгана пришлось бежать, – объясняет эксперт.

Сирия смогла устоять, несмотря на все усилия натовской армии. Цитадель США и Запада на Ближнем Востоке – Израиль.

Только естественно, что арабский мир в сложившейся ситуации решил попробовать – может быть, этот бастион уже не так силён и может пасть,– добавил Перла.

На сегодняшний день все военные ресурсы Запада направлены на Украину. Не секрет, что у НАТО очень много важных точек, где нужно сохранять влияние своей “длинной руки”. Палестина и Израиль, безусловно, могут являться самыми важными из них. И если там разразится большая война, то для США это обернётся “вторым фронтом”, на котором победить будет почти невозможно, сказал в заключение Андрей Перла.

ФОТО: ILIA YEFIMOVICH/DPA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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