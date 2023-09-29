Высотный ЖК с подземным паркингом построят рядом с парком Целинников в Барнауле

Комплекс рассчитан на 462 квартиры, среди которых есть даже четырехкомнатные

На ул. Антона Петрова, 210б и 2010в (на пересечении с ул. Островского) планируют построить ЖК в 17 и 25 этажей. Эскизы проекта представили на градсовте 28 сентября. Одна из особенностей проекта – наличие четырехэтажного корпуса между двумя высотками, в котором разместятся предприятия общественного питания и центр дополнительного образования.

С видом на парк

Возводить ЖК будет компания “АВАстрой”, которой руководит предприниматель Александр Агафонов. Проект разрабатывала мастерская “Графит” под руководством Сергея Черепанова, который и выступала с докладом.

Участок под будущий ЖК большой – 1,13 га. Территория примыкает к парку Целинников. Чтобы создать глухой темный двор, архитекторы разместили комплекс буквой “П” по ул. Антона Петрова. В двух высотных зданиях предусмотрели 462 квартиры (весь набор вариантов, включая “четырешки”), в которых по расчетам смогут проживать 685 человек. Под площадью всего ЖК запроектирована парковка на 179 машино-мест, еще 49 парковок предложено расположить вдоль улиц, 51 – на территории двора.

Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО “Графит”

“Административное здание спроектировано из монолитного каркаса, жилые корпуса – из железобетонных панелей. Отделка – навесная фасадная система плитки под кирпич и мокрый фасад”, – отметил Сергей Черепанов.

Для помещений общественного назначения архитекторы предложили продлить уже существующую стоянку, не вырубая существующие деревья. Это решение будет согласовано в профильных комитетах. При этом при вырубке деревьев ценных пород застройщик обещает сделать компенсационное озеленение на территории ЖК.

“Косые” въезды

“Статус” двора заинтересовал экспертов. Член градсовета Евгений Носенко отметил, что территорию позиционируют закрытой, но машино-места все-таки есть. Сергей Черепанов объяснил: полностью сделать двор без машин не получилось, но количество автомобилей минимизировано, большее число расположено в подземном паркинге.

Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко спросил, смогут ли посетители коммерческого блока парковаться в подземном гараже. На что архитектор ответил отрицательно: паркинг рассчитан лишь на жителей дома, места под землей будут пробовать. Тем более, что “размещение парковок общественных организаций во дворах жилых домов запрещена по СанПиНу”.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин обратил внимание на то, что въезды на участок сделаны “косыми”: по его мнению, это создаст неудобства автомобилистам.

“На этом участке (на ул. Антона Петрова – прим.ред.) есть два ограничения скорости. Мы минимизировали там вырубку березы, сделали съемку, чтобы исключить вырубку”, – ответил Черепанов.

Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО “Графит”

Архитектор Владимир Золотов поинтересовался у автора, почему дома имеют разную этажность. Чеперанов ответил: это сделано, чтобы 25-этажный объем не “подавил” все окружение.

“ЖК не является замыканием какой-то конкретной оси, поэтому в зависимости от угла восприятия где-то он будет более “острый”, где-то будет нивелироваться. Если бы мы находились на замыкании магистрали, пешеходной оси, я бы обязательно акцентировал самый крупный объеме. Это осознанное решение”, – сказал он.

Судьба берез

При обсуждении проекта была затронута и проблема компенсационного озеленения. Архитектор отметил, что во дворе ЖК планируют высадить деревья-крупномеры, которые способны хорошо прижиться на бетонном основании (двор – это крыша подземного паркинга).

“Также планируем озеленять культурными растениями автокарманы, которые сейчас не засажены. Там доминирует клен, который находится в плохом состоянии. С левой стороне от фигуры Целинника произошла вырубка, возможно, там можно скомпенсировать более ценными породами, участок свободен”, – сказал он.

Присутствующий на заседании заказчик заявил, что между фигурой Целинника и площадкой строительства компания планирует высадить ценные породы деревья. Но проблема в том, что эта земля муниципальная.

“Мы заинтересованы, чтобы ЖК был окружен зеленой зоной. Проговорив с ректоратом института культуры (рядом с участком расположен музыкальный факультет Алтайского государственного института культуры – прим.ред.), мы планируем засадить зеленые насаждения, чтобы отделить два факультета, создать им дополнительную защитную зону от двора. Мусорные баки также отделим зелеными насаждениями”, – объяснил предприниматель.

Евгений Носенко обратил внимание, что ЖК ухудшает пешеходную ситуацию на данном перекрестке.

“Вход в аллею – через парковку. Парковка автомобилей будет загромождать пешеходную связь. Связь между аллей Целинников, парком Ленина, вашим комплексом, храмовым, не получится. Возможно, городу придется рассмотреть вопрос переноса светофора или установки нового”, – заявил он.

Поэтому он предложил пересмотреть выходы и улучшить их.

“Может быть даже соседнему ТЦ выдать предписание, потому что они паркуются на тротуаре”, – добавил эксперт. Застройщик ответил, что на всей территории планирует продублировать пешеходную связь, где можно будет пройти.

“Пешеходный трафик тут небольшой, работает общественный транспорт”, – отметил инвестор.

В результате проект решили поддержать, а архитекторам в рабочем порядке придется устранить все замечания.

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