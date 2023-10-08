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Вячеслав Франк поздравил с праздником работников агропромышленного комплекса

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Градоначальник отметил, что эти люди поддерживают продовольственную безопасность страны

Фото: pxhere.com

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

Франк отметил, что сотрудники АПК своим трудом помогают сохранять продовольственную безопасность страны. Он поблагодарил работников за ответственность и любовь к своему делу.

Также Франк добавил, что ежегодно объемы производства в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности растут с каждым годом.

“Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия!” – закончил поздравление градоначальник.

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