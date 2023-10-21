Тем, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, лучше поторопиться

Фото: кадр с трансляции

Похолодание с усилением ветра и осадками придет в Алтайский край 21 октября, сообщили amic.ru в отделе по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС. А уже в понедельник синоптики обещают в регионе мокрый снег.

“В субботу в регионе ожидаются дожди и усиление ветра до 17-22 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1…+6°С, в предгорьях – до -4°С. Днем – от +10 до +15°С. Теплее будет только по юго-востоку – там до +20°С. В воскресенье температура воздуха продолжит понижаться: ночью она составит -2…+3°С, днем – от +7 до +12°С”, – рассказали синоптики.

Днем 23 октября похолодает еще на пару градусов, а по южным и восточным районам пройдут интенсивные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Также усилится ветер.

“В понедельник на большей части территории Алтайского края пройдут осадки. Местами возможно отложение мокрого снега, а на дорогах – гололедные явления”, – сообщили в региональном ЦГМС.

Горняк22



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