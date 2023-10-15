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В Алтайском крае починили мост после прокурорской проверки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Переправа была в крайне ветхом состоянии

Мост до и во время ремонта / Фото: прокуратура Алтайского края

В Тогульском районе Алтайского края починили мост через реку Уксунай на дороге Тогул – Верх-Коптелка после прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Переправа находилась в крайне ветхом состоянии и на 40% площади покрытия вообще не было. Это нарушало права граждан на безопасность дорожного движения и грозило причинением вреда здоровью и их имуществу.

После проверку в адрес директора “Алтайавтодора” правоохранители внесли представление об устранении выявленных нарушений, сейчас ремонт уже завершается. На него выделили 500 тысяч рублей.

горняк

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