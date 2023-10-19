По данным инсайдеров, замена может ждать главу Минэконома региона Анатолия Нагорнова

Анатолий Нагорнов / Фото: Антон Федотов

Врио вице-губернатора и министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов может не войти в нынешний состав кабмина. Об этом сообщают источники amic.ru.

По данным инсайдеров, Нагорнов – единственный вице-премьер, которого не переназначат в нынешнем составе правительства. Источники предполагают, что на его место рассматривают “нового” человека, вероятно, не имевшего министерского опыта.

На данный момент назначены шесть из восьми заместителей губернатора. Это Денис Губин, Александр Климин, Александр Лукьянов, Виталий Снесарь, Игорь Степаненко и Иван Кибардин. Все они работали на этих постах и в предыдущем составе.

Также двух заместителей, которые совмещают и министерские должности, должны согласовать депутаты АКЗС. Это вице-премьеры – министры финансов и экономического развития. В предыдущем составе на этих постах работали Данил Ситников и Анатолий Нагорнов. Вопрос о переназначении Ситникова на пост вице-премьера и главы Минфина внесен в повестку сессии, которая пройдет 26 октября.

А вот вопроса о переназначении Нагорнова в повестке заседания парламента нет. Это, в том числе, дает основания полагать, что вице-премьер не войдет в нынешний состав правительства. Впрочем, не исключено, что чиновника могут согласовать и на следующих сессиях. Как показывает практика, процесс кадровых назначений в правительстве может занимать несколько месяцев.

Анатолий Анатольевич Нагорнов родился в 1958 году в Шипуново. В 1981 году окончил Алтайский политехнический институт (сейчас АлтГТУ). Проходил службу в Советской армии. Работал на предприятиях Барнаула, в Барнаульском горисполкоме, комитете администрации края по экономике, Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края. С 1 января 2017 года занимает должность заместителя министра экономического развития. В 2021-м назначен заместителем председателя правительства региона и министром экономического развития Алтайского края.

Напомним, 18 октября завершился процесс формирования состава правительства Алтайского края на ближайшую пятилетку. На данный момент известны имена шести заместителей, семи министров и нескольких глав управлений. Всего назначено 22 человека. Свободными остаются кресла двух вице-премьеров, руководителей краевых Минфина, Минэкономразвития, Минздрава, Минприроды, Минпромэнерго и Минспорта.

Как выглядит большая часть команды Виктора Томенко, с которой он будет работать ближайшую пятилетку, смотрите в инфографике amic.ru.

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