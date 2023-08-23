Пассажиры ожидали вылета несколько часов

Фото: unsplash.com

В аэропорту Екатеринбурга задержали ночной рейс в Барнаул, сообщается на сайте воздушной гавани.

Рейс WZ-1075 самолета авиакомпании Red Wings должен был отправиться в путь 23 августа в 02:45 по местному времени, но вылет задержали до 05:30. Посадка в Барнауле назначена на 07:20, следует из онлайн-табло.

По какой причине произошла задержка, не уточняется.

На прошлой неделе в Барнауле более чем на 12 часов задерживали авиарейс в Санкт-Петербург. В ожидании находились почти 200 пассажиров.

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