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В Барнауле больше 200 человек навели порядок в бывшем парке имени Ленина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На его территории собрали 500 мешков мусора

Фото: barnaul.org

В Барнауле 13 октября прошел масштабный субботник в бывшем парке имени Ленина, сообщили в мэрии.

В акции участвовали студенты, активисты, спортсмены школы Алексея Смертина – всего больше 200 человек.

По итогам субботника с территории вывезли 500 мешков с мусором, опавшей листвой, сорняками и сухостоем.

Субботники в рамках месячника по благоустройству продолжатся до 31 октября. Присоединиться к ним может любой желающий.

Напомним, летом бывший парк имени Ленина победил в голосовании по нацпроекту “Жилье и городская среда”. Эскизный проект обновленной территории и проектно-сметную документацию разработают до конца года.

В июле барнаульцам предложили выбрать, каким будет этот парк – спортивным, тихим или семейным. В опросе поучаствовали больше 1700 человек, 90% из них пожелали, чтобы в парке были зоны тихого отдыха.

Благоустройство территории начнется в 2024 году в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”. Преображать ее планируют в несколько этапов, как в случае с парками “Изумрудный” и “Юбилейный”.

новости горняк

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