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В Барнауле изготавливают плиты для моста на Новом рынке

редактор01 mins

Всю продукцию поставят на стройплощадку до середины сентября

Фото: barnaul.press

Для устройства проезжей части на путепроводе по проспекту Ленина изготавливают специальные железобетонные плиты, основной объем производства которых выполняют на комбинате БКЖБИ №1 имени Мудрика.

Как сообщает телеграм-канал “Мост”, на пролете между третье и четвертой опорами большого путепровода уложат 90 плит, и еще 140 – для сопряжений моста с подходами.

Всю продукцию поставят на стройплощадку до середины сентября. Замечаний по качеству и срокам изготовления плит нет, работы ведутся в графике.

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