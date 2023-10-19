В Барнауле на Красноармейском автомобиль снова влетел в трамвайную остановку

ДТП случилось напротив ТЦ “Первомайский” – там же, где неделю назад пьяный водитель сбил двух человек, дожидавшихся общественный транспорт

Фото: Barnaul 22

В Барнауле утром 19 октября автомобиль влетел в трамвайную остановку на Красноармейском проспекте у ТЦ “Первомайский”, пишет телеграм-канал “Вести Алтай”.

На кадрах с места аварии видно, что автомобиль снес часть забора. На месте работает скорая помощь, полиция и сотрудники МЧС. О пострадавших информации нет.

ДТП случилось на том же месте, где 11 октября пьяный водитель сбил ограждение и двух человек, которые ждали трамвай. Того автомобилиста арестовали на два месяца.

18-го числа на месте происшествия устанавливали новый забор.

новости Локтевский



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