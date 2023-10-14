В Барнауле на ночь частично перекроют движение на перекрестке Калинина – Кулагина
Дорожники уберут старый асфальт и уложат новый таким образом, чтобы рельсы были открыты для проезда трамваев
Фото: unsplash.com
В ночь на 14 октября в Барнауле будет частично перекрыто движение на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, в это время рабочие приступят к восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.
Напомним, что ранее трамвайные пути заасфальтировали – это потребовалось, чтобы не затруднять проезд транспорта во время реконструкции моста у Нового рынка.
Теперь дорожники уберут старый асфальт и уложат новый таким образом, чтобы рельсы были открыты для проезда трамваев. Площадь работ составит около 700 квадратных метров.
новости Алтайский
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