В Барнауле на ночь частично перекроют движение на перекрестке Калинина – Кулагина

Дорожники уберут старый асфальт и уложат новый таким образом, чтобы рельсы были открыты для проезда трамваев

Фото: unsplash.com

В ночь на 14 октября в Барнауле будет частично перекрыто движение на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, в это время рабочие приступят к восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.

Напомним, что ранее трамвайные пути заасфальтировали – это потребовалось, чтобы не затруднять проезд транспорта во время реконструкции моста у Нового рынка.

Теперь дорожники уберут старый асфальт и уложат новый таким образом, чтобы рельсы были открыты для проезда трамваев. Площадь работ составит около 700 квадратных метров.

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