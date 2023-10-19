В Барнауле произошел крупный пожар в двухквартирном доме на улице Аванесова
Погибших и пострадавших нет
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле ранним утром 19 октября произошел пожар в двухквартирном доме на улице Аванесова, сообщили в МЧС Алтайского края.
К тушению привлекались 35 человек и девять единиц техники. Из опасной зоны они вынесли четыре газовых баллона и потушили пламя на площади около 120 “квадратов”.
Кроме того, вечером 18 октября пожарные ликвидировали возгорание в электрощитовой в четырехэтажном доме по улице 40 лет Октября. 13 жильцов были эвакуированы, еще 30 вышли на свежий воздух самостоятельно. Огонь оперативно потушили на площади три квадратных метра.
Погибших и пострадавших в обоих случаях нет.
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