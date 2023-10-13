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В Барнауле произошел крупный пожар, погиб мужчина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Возгорание удалось локализовать на площади порядка 100 квадратных метров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Тимуровской. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, при пожаре погиб мужчина.

Возгорание удалось локализовать на площади порядка 100 квадратных метров. Причина происшествия пока неизвестна.

В тушении задействованы 16 человек личного состава, три пожарных автоцистерны, автолестница. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитников.

Горняк22

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