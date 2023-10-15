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В Барнауле 15 октября завершится работа садоводческих маршрутов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Они работали с 15 апреля

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

15 октября в Барнауле завершится работа садоводческих маршрутов, сообщили в мэрии.

Речь идет о маршрутах № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125 и 151. Они возили горожан на дачи с 15 апреля.

Для организации перевозок по этим маршрутам из городского бюджета выделяли больше 44 млн рублей. В будни на рейс выходили 22 автобуса, в выходные и праздники – 30.

Горняк22

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