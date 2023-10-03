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В Белом доме заявили о наличии средств только на срочную военную помощь Киеву

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Представитель Байдена также не смогла уточнить, какой объем средств остается у исполнительной власти на помощь Украине

Фото: unsplash.com

У США есть деньги только на срочную военную помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

“Мы знаем, что этого достаточно для нас, чтобы удовлетворять срочные потребности Украины на поле боя в течение еще недолгого времени. Мы точно будем сохранять стабильными темпы поставок военной помощи. Однако это не долгосрочное решение”, — заявила она.При этом Жан-Пьер добавила, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется, однако действия членов Республиканской партии США не способствуют помощи союзникам и партнерам Соединенных Штатов.

Представитель Байдена также не смогла уточнить, какой объем средств остается у исполнительной власти на помощь Киеву. Она предложила обратиться за комментарием по этому поводу в Минобороны США.

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