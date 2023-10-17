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В Бийске возобновили движение двух городских маршрутов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Первоначально автобусы должны были запустить 13 октября, однако сроки сдвинулись

Фото: unsplash.com

В Бийске запустили движение общественного транспорта по улице Воинов-Интернационалистов – к прежней работе вернулись маршруты № 46 и 77. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

Первоначально автобусы должны были запустить 13 октября, однако сроки сдвинулись на три дня. На время ремонта дорожного полотна на улице Воинов-Интернационалистов транспорт направили по улице Ударной.

Отметим, что изменения в схеме движения автобусов нравились далеко не всем бийчанам, поскольку добраться до детской больницы и кадетской школы было сложнее.

новости Локтевский

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