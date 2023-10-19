В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

Одно из них – отказаться от компенсации, а два других депутат Сенин назвал более позитивными

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Рабочая группа в Госдуме подготовила предложения, которые касаются компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин.

Напомним, что в 1995 году был принят закон, который гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года – на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР. Это восстановление путем перевода сбережений в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Его цену определяют исходя из изменения соотношения контрольной стоимости “необходимого социального набора” и его базовой стоимости. Базовая стоимость установлена в размере 464 рубля СССР.

Однако законы, которые предусматривают перевод вкладов в целевые обязательства РФ, до сих пор не приняты. По этой причине источник обеспечения финансами закона “О базовой стоимости необходимого социального набора” с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Рабочая группа считает, что возможна как ежегодная, так и бессрочная приостановка закона, в том числе и признание его утратившим силу. Сенин отметил, что для этого потребуется серьезная аргументация.

Также есть два более позитивных решения. Первое – перенос дореформенных сбережений вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка. Второе, которое пользовалось наибольшей поддержкой среди членов комитета, предполагает согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам между Минфином и ПАО “Сбербанк”.

“И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста “78 плюс” начинать выплачивать”, – добавил Сенин. Депутат также напомнил, что правительство, несмотря на постановления о потребности разработки механизма исполнения обязательств, конкретных вариантов не предложило.

город Горняк



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