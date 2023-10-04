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В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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03 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в международный день трезвости призвал Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение.

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября. “В международный день трезвости призываю Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение”, – сказал он РИА Новости. “В международный день трезвости призываю Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение”, – сказал он РИА Новости. Фото: РИА новости

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