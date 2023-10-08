В Грузии началась истерика: русские подготовили соседям необычный “подарок”

|

07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Нервный тик руководства Грузии можно было увидеть невооруженным взглядом. И все потому, что Россия решилась на важный шаг в истории развития своих грозных и неустрашимых ВМС. Целых 14 лет мы к этому шли, долго обсуждали планы, пока в итоге не приняли единственно верное решение. Пишут “Русские Онлайн”.



Руководитель Абхазии Аслан Бжания официально подтвердил, что Россия будет создавать в Очамчирском районе военно-морскую базу. Специально для этого и по случаю 30-летия Победы Абхазии в конфликте с Грузией туда прибыл малый ракетный корабль.



Бжания поднялся на борт и всецело оценил оснащение военного судна. Он заявил, что корабль действительно имеет уникальные боевые характеристики. Вместе с тем, это только отправная точка, как только начнется строительство морской базы, там сразу же появятся и другие мощные единицы ВМС РФ.



Что интересно, после того, как об этом стало известно в Грузии, там чуть с ума не сошли. Они совсем не ожидали, что Россия именно здесь устроит им засаду. Иначе ведь подобный шаг и не назовешь: военно-морская база будет находиться под носом у Тбилиси.



Кроме того, если учитывать то, из-за чего, собственно говоря, и произошел конфликт между Абхазией и Грузией, то станет понятна нервная реакция соседнего государства. В Тбилиси до сих пор считают, что это их территория, поэтому, если Россия собралась строить базу, то на лицо явное нарушение суверенитета.



Однако, как пояснили в МИД, все будет сделано на законных основаниях. Наша страна после конфликта в 2008 году, когда российская армия разгромила грузинскую, признала независимость Абхазии. И тем самым создала прецедент тесного сотрудничества с полноценным территориальным объединением.



То есть, мы можем спокойно заключать с руководством Абхазии любые двусторонние соглашения. И для этого не надо спрашивать разрешения у Грузии. В Тбилиси, конечно, икру мечут и требуют соблюдать договоренности от 2008 года, подписанные при участие Европы. Вот только нас это вообще никак не тревожит.



Военно-морская база в любом случае появится в Абхазии, хотят этого грузины или нет. Но им придется с этим смириться, потому, что республика самостоятельно проводит свою политику. И не нуждается в опеке, как некоторые страны. Между прочим, Грузия также попала в зависимость от Запада и действует в фарватере своих хозяев.

Это ведь не президент и даже не премьер решились на возмущения. Их просто заставили открыть рот и подать голос. Мол, мы пока здесь и нам совсем не нравится, что вы собрались строить военную базу. Однако в данной ситуации никаких уступок не будет. Аслан Бжания горячо поприветствовал важные шаги России.



В то же время, наши корабли и раньше использовали порт Очамчиры для охраны государственной границы. Так что все возвращается на круги своя, как это было до распада СССР. Важная составляющая данного решения в том, что Россия планомерно объединяет вокруг себя верных союзников. Абхазия давно намекала на более тесное взаимодействие, это мы все резину тянули.



Но зато когда появилась возможность восстановить былую славу флота, мы непременно этим воспользовались. Кстати, что касается претензий Грузии по поводу нарушения целостности суверенитета, то это ничтожные заявления. Мы признали независимость республики, кроме того, были соблюдены все юридические формальности. Народ Абхазии принял решение жить с Россией, где нет навязывания гнилой политики двойных стандартов. И самое главное, обезопасил себя от полного уничтожения пресловутым Западом.



Фото: hotgeo.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК