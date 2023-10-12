В жесткой аварии на Красноармейском пострадали два человека
Прокуратура начала проверку по факту случившегося
Фото: Инцидент Барнаул
В результате жесткой аварии у ТЦ “Первомайский” в Барнауле пострадали два человека. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. Ранее сообщалось, что пьяный водитель иномарки вылетел на трамвайную остановку и сбил девушку, которая ждала транспорт. Позднее в прокуратуре уточнили, что пострадал еще и молодой человек.
Предварительно, оба пострадавших живы.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Подробности уточняются.
новости горняк
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